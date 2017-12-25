Kbü Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Devir Teslim

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yürüten Yrd. Doç. Dr. Tahir Güneşer görevini, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yapan Kamuran Karahamza'ya devretti.



Rektörlük Senato Toplantı Odası'nda yapılan törende konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında güçlü bir ekibin olduğunu, güzel işler yapmaya devam edeceklerini söyledi.



Görevi devreden Güneşer'in çok kısa bir süre için geçici olarak göreve getirildiğini ifade eden Polat, "20 ay bu görevi başarıyla yürüten Tahir Güneşer'e teşekkür ediyorum. Akademik çalışmalar yapan arkadaşlarımız görevlerinde bir an önce yükselsinler, doçent, profesör olsunlar istiyorum. Çok idari görevlerde vakit harcamalarını istemem. Kendisi bize 20 ayını feda etti. İnşallah akademik yaşantısında da muvaffak olur." diye konuştu.



Tahir Güneşer de Polat'a teşekkür etti.



Kamuran Karahamza da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 5 yıldır yürüttüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığını bundan sonra KBÜ'de sürdüreceğini, görevi devraldığı Güneşer ile de temaslarının süreceğini belirtti.