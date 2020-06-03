KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education tarafından açıklanan Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda 251-300 arasında, Türkiye'de ise 13'üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında
03.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:52

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education tarafından açıklanan Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda 251-300 arasında, Türkiye'de ise 13'üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), Asya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Karabük Üniversitesi, Asya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251-300 arasında, Türkiye'den sıralamaya dahil olan 34 üniversite arasında ise 13'üncü sırada yer aldı. Karabük Üniversitesi uluslararası görünüm ile atıf kategorilerinde ise Türkiye'de ilk 10 arasına girerek 8'inci oldu.

THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda, derecelendirmeye katılan üniversiteler Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda olduğu gibi eğitim, uluslararası görünüm, sanayi gelirleri, araştırma ve atıf gibi konularda ölçülüyor.

Listeye Türkiye'den 34 üniversite girdi

THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'na bu yıl Türkiye'den 34 üniversite girdi. Listeye giren Türkiye üniversiteleri ve başarı sıralamaları şöyle:

"Çankaya Üniversitesi 65, Koç Üniversitesi 74, Bilkent Üniversitesi 100, Hacettepe Üniversitesi 118, İstanbul Teknik Üniversitesi 137, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 172, İstanbul Üniversitesi 201-250, Anadolu Üniversitesi 251-300, Atılım Üniversitesi 251-300, Erciyes Üniversitesi 251-300, Karabük Üniversitesi 251-300, Bahçeşehir Üniversitesi 301-350, Gebze Teknik Üniversitesi 301-350, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 301-350, Çukurova Üniversitesi 351-400, Marmara Üniversitesi 351-400, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 351-400, Yeditepe Üniversitesi 351-400, Acıbadem Üniversitesi 401+, Akdeniz Üniversitesi 401+, Ankara Üniversitesi 401+, Başkent Üniversitesi 401+, Dokuz Eylül Üniversitesi 401+, Ege Üniversitesi 401+, Gazi Üniversitesi 401+, Gaziantep Üniversitesi 401+, İstanbul Medipol Üniversitesi 401+, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 401+, Selçuk Üniversitesi 401+, Süleyman Demirel Üniversitesi 401+, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 401+. En iyi Asya Üniversitesi: Tsinghua University (Çin) Asia University Rankings 2020 sıralamasında; Çin'den Tsinghua University birinci, yine Çin'den Peking University ikinci ve Singapur'dan National University üçüncü oldu." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mehmet Çetin Fatih Sultan Meral Akşener Oktay Kaldırım
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Kabak Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Rusya Antalya
Şu an buradasınız: KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 14:52:35. #1.15#
title