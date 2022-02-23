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KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71

İhlas Haber Ajansı - Spor
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KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71

Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında sahasında ağırladığı Nesibe Aydın'ı 77-71 mağlup etti.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında sahasında ağırladığı Nesibe Aydın'ı 77-71 mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Serdar Saraç xx, Uğur Akyıldız xx

Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy xxx (18), Zeynep Öykü Kalbisağde xx, Meltem Topaloğlu xx (3), Dilara Tongar xx (2), Brooque Willams xxx (27), Farhiya Abdi xx (8), Egle Sventoraite xxx (19), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x

Nesibe Aydın: Jessica Thomas xx (17), Katsiaryna Snytsına x (7), Merve Uygül x, Kamile Nacickaite xx (9), Hülya Çoklar Asarcıklı x (5), Meltem Yıldızhan x (6), Harika Gözde Eldaş xx (14), Alaina Coates xx (13)

Periyotlar:

1.Periyot: 17-16 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 35-33 (Bellona Kayseri lehine)

3.Periyot: 48-44 (Bellona Kayseri lehine) - KAYSERİ

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71

İhlas Haber Ajansı - Spor

basketbol, Bellona, Kayseri, Aydın, Spor, Haberler

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