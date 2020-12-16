KBD'den "Kamu Bilişim Haftası" etkinliği değerlendirmesi
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KBD'den "Kamu Bilişim Haftası" etkinliği değerlendirmesi

16.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:33
KBD'den

Kamu Bilişim Derneği (KBD) Başkanı Gökhan Özbilgin, Dernek tarafından düzenlenen "Kamu Bilişim Haftası" ile bir hafta boyunca 10 oturumu, 50'den fazla konuşmacısıyla Türkiye'nin dijital ortamda gerçekleştirilmiş en büyük etkinliğinin başarıldığını söyledi.

Kamu Bilişim Derneği (KBD) Başkanı Gökhan Özbilgin, Dernek tarafından düzenlenen "Kamu Bilişim Haftası" ile bir hafta boyunca 10 oturumu, 50'den fazla konuşmacısıyla Türkiye'nin dijital ortamda gerçekleştirilmiş en büyük etkinliğinin başarıldığını söyledi.

Özbilgin, "Kamu Bilişim Haftası" etkinliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Söz konusu organizasyonu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Özbilgin, "Bir hafta boyunca 10 oturumu, 50'den fazla konuşmacısıyla Türkiye'nin dijital ortamda gerçekleştirilmiş en büyük etkinliğini yine birlikte başardık." dedi.

Toplantılardaki konuşmaların Derneğin YouTube adresinden dinlenebileceğini aktaran Özbilgin, bir sivil toplum kuruluşu olarak "Milli Teknoloji ve Dijital Türkiye Hamlesi" kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Özbilgin, "Kamuda gerçekleştirilen ve planlanan dijital dönüşüm projeleri, bu platformda tartışılmakta, kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Özbilgin, bilişim sektörünün çok zor bir dönemden geçtiğine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının herkesi çok fazla etkilediğine dikkati çekerek, bu zor süreçte toplumsal konularda her zaman duyarlı olduklarını vurguladı.

"Evde kal" sürecinin başarılı yürütülmesinde dijital dönüşümün katkısının büyük olduğunun altını çizen Özbilgin, bu kapsamda e-Devlet Kapısı'nın önemine işaret etti.

Özbilgin, "Gerçekten de tüm dünyaya örnek olacak bir dijital dönüşümü salgın öncesinde ve sırasında başarmış olmanın milletçe gururunu yaşıyoruz." dedi.

Konular masaya yatırıldı

Kamu Bilişim Haftası kapsamında "Yeni Nesil Toplum: Dijital Dönüşüm", "Yeni Nesil Siber Güvenlik Çözümleri", "Yeni Nesil Ağ Teknolojileri", "Yeni Nesil Veri Merkezleri, Bulut Bilişim, İş Sürekliliği", "Yeni Nesil Görüntüleme, Tanıma ve Güvenlik Çözümleri", "Yeni Nesil Yazılım Teknolojileri ve Açık Kaynak", "Yeni Nesil Yönetim, İletişim, Uzaktan Çalışma ve ERP Çözümleri", "Yeni Nesil Teknolojiler: NesNet ve 5G" ve "Veri Güvenliği ve Kişisel Veriler" olmak üzere bilişim sektörünün tüm konuları kamu ve özel sektör temsilcileriyle ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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