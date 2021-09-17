KBB Sonbahar Kupası Engel Atlama Yarışmaları Gebze'de

Biniciliğin önemli branşlarından biri olan engel atlamada bu hafta sonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Kupası Engel Atlama Yarışmaları heyecanı Gebze'de yaşanacak. Gebze Atlı Spor Kulübü Binicilik Tesisleri'nde düzenlenecek olan yarışmada 100'ün üzerinde binici KBB Sonbahar Kupası için mücadele edecek. Ritmin, koordinasyonun ve eğlencenin iç içe olacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Kupası Engel Atlama Yarışları binicilik sporuna gönül verenleri bir kez daha bir araya getirecek.

TBF'NİN 2021 YILI FAALİYET TAKVİMİNDE

Gebze Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın desteği ile düzenlenecek olan organizasyon 18-19 Eylül'de yapılacak. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyonun birinci gününde binicilerin 70 cm yükseklikteki engelleri aşacağı Başiskele Belediyesi Canan Doğan Kupası Yarışması ile başlayacak.

FİNALE KALMA HEYECANI YAŞANACAK

Kupanın bir başka yarışları ise 80 cm engel atlamada GASK Kupası, 90 cm engel atlamada GOSB Kupası, 100 cm engel atlamada Merkez Prime Hastanesi Kupası, 115 cm engel atlamada Ekrem Yazıcı Gayrımenkul Mollafenari Kupası olacak. Günün son yarışında biniciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Kupası Finaline kalmak için 1. ayağında mücadele edecek. 125 cm engellerin aşılacağı yarışmada yıldız bı·nı·cı·ler 4-5 yas¸ harı·c¸ her yas¸ atla, genc¸, genc¸ yetı·s¸kı·n, yetı·s¸kı·n, yetı·s¸kı·n profesyonel bı·nı·cı·ler 4-5 yas¸ hariç her yas¸ atla tek olarak finale kalma heyecanı yaşanacak.

6 KATEGORİDE KOŞACAK

Etkinliğe katılacak olan biniciler ikinci günde ise 6 kategoride koşacak. Saat 10. 00'da 70 cm yükseklikteki engelleri aşacağı Dilovası Belediyesi Kupası Yarışması ile başlayacak. Kupanın bir başka yarışları ise 80 cm engel atlamada Gebze Ticaret Odası Kupası, 95 cm engel atlamada Darıca Belediyesi Kupası, 110 cm engel atlamada Derince Belediyesi Kupası 120 cm Engel Atlamada Çayırova Belediyesi Kupası olacak.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN

Organizasyona ismini veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Kupası Engel Atlama Yarışması Finalina ise Türkiye'nin dört bir yanından biniciler katılacak. Saat 15. 00'te başlaması planlanan yarışmada biniciler 130 cm yükseklikteki engelleri aşacak. Genç, genç yetişkin, yetişkin, yetişkin profesyonel binicilerin kupa mücadelesine sahne olacak yarışmada biniciler 4, 5 ve 6 yaş haricindeki atlarla katılacak. Yarışın sonunda birinci olan ve kupayı kazanan isim aynı zamanda 15 bin TL at bakımına katkı para ödülünün de sahibi olacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri