KBB Kağıtspor Espor yeni tasarımcısını duyurdu!
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KBB Kağıtspor Espor yeni tasarımcısını duyurdu!

KBB Kağıtspor Espor yeni tasarımcısını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

KBB Kağıtspor Espor yeni transferleriyle sosyal medyada daha güçlü!

Türkiye espor ekosisteminde bulunan belediye takımlardan biri olan KBB Kağıtspor Espor yeni tasarımcısını duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü takımları adına iki transfer yaptığını sosyal medya hesapları üzerinden . Duyuru paylaşımının altında ise yeni transferlere olan sevgi büyük ilgi topladı.

Takıma katılan ilk isim video editörü olarak görev yapacak Doruk "JEGSEW" Falakacılar. Bir diğer isim ise grafik tasarımcı olarak görev yapacak Caner "CANNY" Yılmaz. Organizasyon böylelikle oyunlarda yakaladığı başarıyı sosyal medya paylaşımlarıyla da güçlendirmek istiyor. Video editörünün ve grafik tasarımcısını değiştiren organizasyonun paylaşım temasının değişmesi ve duyurularda videoların da kullanılması bekleniyor.

Playerbros ekibi olarak kendilerine hoş geldin diyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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