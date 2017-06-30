Kazmayla Camını Kırarak Banka Şubesine Giren Kişi Serbest Bırakıldı

Antalya'da bir banka şubesinin camını kazmayla kırıp içeri giren, daha önce de başka bir banka şubesinin camından otomobiliyle girdiği belirlenen kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce Muratpaşa ilçesi Şarampol Mahallesi'ndeki özel bir bankanın şubesinin camına otomobiliyle çarparak içeri giren, sonra da yanında bulundurduğu bazı kimyasal maddeleri etrafa saçan 28 yaşındaki C.M.D, gözaltına alındı.



Hakkında yasal işlem yapılan C.M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu olaydan yaklaşık 2 ay sonra başka bir banka şubesinin camını kazmayla kırarak içeri giren kişinin, elindeki kazmayı gişe memurunun bulunduğu masaya saplayıp kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.



Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının, daha önce otomobiliyle banka şubesine giren C.M.D. olduğunu belirledi.



"Para ve finansal sisteme karşı olduğum için bu iki eylemi yaptım"



Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Para ve finansal sisteme karşı olduğum için bu iki eylemi yaptım. Bir özel, bir de devlet bankasında eylem yapmayı planlamıştım. İkisini de yaptım. Bundan sonra eylem yapmayacağım. Bu sisteme karşı olduğumu herkese gösterdim. Ayrıca evlenmeye de karşıyım. Döşemealtı ilçesinden bir tarla aldım. Orada tek başıma yaşayarak sadece yetiştirdiklerimi yiyeceğim." dediği öğrenildi.



Şüpheli, polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla "mala zarar verme" suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.