KAZLIÇEŞME'DE OTOPARKA SIĞINAN YÜZLERCE MARTI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

23.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:49

İSTANBUL 'da lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme sahilinde bulunan otoparka sığındı.

İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------Martıların havadan görüntüsü

Kaynak: DHA

- İstanbul