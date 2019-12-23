KAZLIÇEŞME'DE OTOPARKA SIĞINAN YÜZLERCE MARTI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haberler » Güncel » KAZLIÇEŞME'DE OTOPARKA SIĞINAN YÜZLERCE MARTI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber

KAZLIÇEŞME'DE OTOPARKA SIĞINAN YÜZLERCE MARTI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL'da lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme sahilinde bulunan otoparka sığındı.

23.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:49
KAZLIÇEŞME'DE OTOPARKA SIĞINAN YÜZLERCE MARTI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
'da lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı sahilinde bulunan otoparka sığındı.

İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------Martıların havadan görüntüsü

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler