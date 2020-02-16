Kazların kar banyosu keyfi

16.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:17

Karabük'te 150 linda kazı, karın tadını "kar banyosu" yaparak çıkardı.



35 yaşındaki çevre mühendisi Ömer İncebacak, hobi olarak kendisine ekolojik köy kurdu. İşinden kalan zamanlarda vakit geçirmek için kurduğu ekolojik köyde linda kazı, tavuk ve ördek gibi kanatlı hayvanlar besleyen İncebacak, ev ekonomisine de ek gelir sağlıyor.



Karabük'te geçen hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte İncebacak'ın ekolojik köyünde bulunan linda kazları, karın tadını doyasıya çıkardı. Ömer İncebacak yaklaşık 150 kazın kar banyosunu görüntülerken, kazlar izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. - KARABÜK

Kaynak: İHA