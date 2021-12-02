ARDAHAN (İHA) - Kazlar podyuma çıktı, en güzeli 100 doları kaptı

ANKARA - Ankara'da düzenlenen Ardahan Tanıtım Günleri birbirinden güzel sahnelere ev sahipliği yapıyor. Fuarda kazlar arasında güzellik yarışması yapıldı, en güzeli 100 doları kaptı.

Ankara'da düzenlenen Ardahan Tanıtım Günleri renkli görüntülere ev sahip sahipliği yapıyor. Peynirden bala, yöresel kıyafetlerden tereyağlara, kaz etinden bulgur pilavına birçok yöresel ürünün sergilendiği Ardahan Tanıtım Günleri'ni ve ziyaretçilerini ANFA Fuar ve Kongre Merkezi ağırlıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda kazlar arasında güzellik yarışması da yapıldı. Yarışmayla en güzel kaz seçildi.

Yarışmada en güzel kaz olarak birinciliği kapan Şahin'in sahibi Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüner Şimdi, kazandıkları her şeyi yaptıkları işlere yatırım olarak kullandıklarını belirtti. Şimdi, "Biz kazandığımız her şeyi yaptığımız işe yatırım yapıyoruz. Yine kazın yetiştirilmesinde, kazın yemlendirilmesinde kullanacağız. Ardahan Dernekler Federasyonu olarak yaptığımız işlemlerden birisi. Bu bizim Şahinimiz. Biz Ardahanlılar olarak yetiştirdiğimiz zaman böyle kazlar yetiştiriyoruz. Bizim Kars ile rakipliğimiz yok. Kars-Ardahan-Iğdır olarak aramızda bir farkımız yok. Özellikle Ardahan kazının güzelliğini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Ardahan Tanıtım Günleri 4 gün boyunca ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.