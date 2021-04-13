KAZINI BOYNUNDAN ASTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞUSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAZINI BOYNUNDAN ASTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞUSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Meral Yıldırım, husumetli olduğu kadın komşusu A.E. ve yanındakiler tarafından bıçaklandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Meral Yıldırım, husumetli olduğu kadın komşusu A.E. ve yanındakiler tarafından bıçaklandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bu olaydan bir gün önce ise Meral ve İbrahim Yıldırım çiftinin kümeslerindeki kaz boynundan iple asılı bulunmuş, çift komşularından şikayetçi olmuştu.

Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde oturan Meral ve İbrahim Yıldırım çifti ile kadın komşuları A.E. arasında, bir yıl önce çöp konteyneri nedeniyle çıkan tartışmadan dolayı husumet başladı. Geçen cumartesi sabahı kümesindeki bir kazın boynundan asıldığını gören İbrahim Yıldırım, konuyla ilgili komşusu A.E.'den şikayetçi oldu.

Pazar günü İbrahim Yıldırım işyerinde çalışırken, hayvanlara yem vermek üzere ahıra inen eşi Meral Yıldırım, komşusu A.E ve yanında bulunan kişiler tarafından darbedilip kalçasından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Meral Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan A.E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İbrahim Yıldırım, komşuları A.E.'nin 112'yi arayarak aracının camını kırdığını iddia ettiği eşine iftira attığını, kendileri saldırıya uğramış gibi göstermeye çalıştığını öne sürerek, "Bizim oraya geçme şansımız yok. Eşimi bıçakladıktan sonra kendilerini haklı çıkarmak için bize iftira atıyorlar" dedi. Eşine yapılanlar nedeniyle şikayetçi olduklarını söyleyen İbrahim Yıldırım "Tehditleri hala sürüyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

KAZINI BOYNUNDAN ASTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞUSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI
KAZINI BOYNUNDAN ASTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞUSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI
KAZINI BOYNUNDAN ASTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞUSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI
KAZINI BOYNUNDAN ASTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞUSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAZINI BOYNUNDAN ASTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞUSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:05:32. #1.14#
title