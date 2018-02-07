Kazınan Yağlı Boyanın Altından Kalem İşlemesi Çıktı

Tokat'ta, Osmanlı padişahı Sultan 2. Selim döneminde yaptırılan Ali Paşa Camisi'nde, yağlı boya ile boyanan ahşap mahfilin altında kalem işlemesi bulunduğu ortaya çıktı.

Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay önce Ali Paşa Camisi'nde restorasyona başladıklarını söyledi.

Çalışmalar sırasında 15 gün önce camideki ahşap mahfildeki boyanın kazımasının yapıldığını ve bu sırada kalem işlemesi eserlere rastladıklarını anlatan Kılıç, bunun üzerine Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna durumu bildirdiklerini belirtti.

Kılıç, "Kuruldan hocalarımız gelerek camide inceleme yaptı. Kalem işlemesinin 16. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine biz de proje hazırlıyoruz. Projemizi Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunacağız." dedi.

Kalem işlemelerinin tam olarak ortaya çıkarılması için çalışma yapıldığını anlatan Kılınç, şunları kaydetti:

"Yapılacak çalışmalar ile çiçek motifi süslemelerimiz gün yüzüne çıkarılacak. 1939 ve 1943 yıllarında depremden sonra yapılan restorasyon çalışmalarında mahfilin yağlı boya ile boyandığını tahmin ediyoruz. 5 kat boya kazındıktan sonra motifler ortaya çıkarıldı."