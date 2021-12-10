Kazımkarabekir Kaymakamı Çıkrık, köyleri ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazımkarabekir Kaymakamı Çıkrık, köyleri ziyaret etti

Kazımkarabekir Kaymakamı Çıkrık, köyleri ziyaret etti
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçeye bağlı Özyurt ve Sinci köylerini ziyaret etti.

Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçeye bağlı Özyurt ve Sinci köylerini ziyaret etti.

İlk olarak Özyurt köyünü ziyaret eden Çıkrık, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Dile getirilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Çıkrık, şunları kaydetti:

"Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz Köylerimizde her bir vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bu doğrultuda insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Pusulamız daima çok çalışmak."

Daha sonra Kaymakam Çıkrık, Sinci köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kazımkarabekir Kaymakamı Çıkrık, köyleri ziyaret etti

Kazımkarabekir Kaymakamı Çıkrık, köyleri ziyaret etti

Kazımkarabekir Kaymakamı Çıkrık, köyleri ziyaret etti

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title