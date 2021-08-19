Kazımkarabekir'de halk günü toplantısı

Kazımkarabekir ilçesinde halk günü toplantısı, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık başkanlığında yapıldı.

Kazımkarabekir ilçesinde halk günü toplantısı, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık başkanlığında yapıldı.

İlçeye bağlı Karalgazi köyü muhtarlık salonunda düzenlenen toplantıda Kaymakam Çıkrık, vatandaşlarla bir araya gelerek istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Çıkrık, ilgili kurumlar tarafından sorun ve taleplerin ivedilikle çözümlenmesi talimatını verdi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Refik Söyler, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aysel Çoşkun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Koca, Köy muhtarı Ali Küçük ve Köy halkı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal