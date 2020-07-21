Kazımi: "Irak halkı iki ülkenin iç işlerine karışılmaması temelinde İran'la iyi ilişkilerden... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak halkının, iki ülkenin iç işlerine karışılmaması temelinde İran ile iyi ilişkilerden yana olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak halkının, iki ülkenin iç işlerine karışılmaması temelinde İran ile iyi ilişkilerden yana olduğunu söyledi.

Resmi temaslar için Tahran'a gelen Kazımi, İran Liderler Konferans Salonu'nda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.

Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından Ruhani ve Kazımi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazımi'den "ülkelerin iç işlerine müdahale etmemesi" açıklaması

Irak topraklarından İran'a ya da başka bir ülkeye tehdit oluşturulmasına izin vermeyeceklerini belirten Kazımi, "İranlı kardeşlerime şu hususu vurgulamak istiyorum: Irak halkı, iki ülkenin iç işlerine karışılmaması temelinde İran ile çok iyi ilişkilerden yanadır." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle iki ülke arasında daha fazla ekonomik iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Kazımi, "İran ve Irak ekonomik sorunlardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Halk hükümetlerden iyi hizmet bekliyor. Bunun için iş birliğine ve çabaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ziyaretinin amacının ikili ilişkileri artırmak olduğuna işaret eden Kazımi, "İran ve Irak çıkarına olacak şekilde ilişki kurmalıyız. Terörizme karşı savaştık, İran bu konuda yardım etti ve bunu unutmayacağız. Irak da ekonomik sorunlardan kurtulması için İran'ın yanında yer aldı. Irak, İran için büyük bir pazar haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin gerginlikten ve sorunlardan kurtulması için birlikte çözüm yolu bulunması gerektiğini kaydeden Irak Başbakanı, Tahran ile Bağdat arasında daha önce yapılan anlaşmaların hızlıca hayata geçirilmesi için çaba göstereceklerini belirtti.

Kazımi, "Irak'ta istikrar peşindeyiz. İran'ı istikrarlı ve güçlü bir devlet olarak görüyoruz. Bu, Irak ve tüm bölgenin çıkarınadır. Irak da güçlenmeli ve istikrarlı olmalıdır. Bu konuda bölgeye ve komşularına da katkı sağlamalı." dedi.

Ruhani'den 20 milyar dolar ticari kapasite açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise iki ülkenin de karşılıklı ticaret hacminin 20 milyar dolara yükselmesi yönünde irade beyan ettiğini aktardı.

Ruhani, "İki ülke demir yolu hattı projesinin de hayata geçirilmesi noktasında kararlı olduğunu ifade etti. Kazımi, hassas şartlarda Irak hükümetinin sorumluluğunu üzerine aldı. Başbakanlığı süresinde iyi ticari ilişkilere şahit olduk." diye konuştu.

Ruhani, ayrıca, Kazımi ile bölgesel meseleleri ele aldıklarını ve Irak'ın bölgede güçlü bir devlet olarak rol alabileceğini ifade etti.

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a gelen Kazımi, Mehrabad Havalimanı'nda İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan tarafından karşılanmıştı.

Kazımi'nin Tahran'daki temasları çerçevesinde ayrıca İran Lideri Ali Hamaney, Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kazımi'ye Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, Elektrik Bakanı Macid Mehdi Ali, Maliye Bakanı Ali Allavi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Sağlık Bakanı Hasan Temimi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci eşlik ediyor.

Kazımi'nin ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan'a yapması bekleniyordu ancak bu seyahat, Kral Selman Bin Abdulaziz'nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: AA