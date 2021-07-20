Kazımcan Karataş: Altay benim ailem
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Kazımcan Karataş: Altay benim ailem

Kazımcan Karataş: Altay benim ailem
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig temsilcisi Altay'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübü ailesi olarak gördüğünü vurguladı.

Süper Lig temsilcisi Altay'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübü ailesi olarak gördüğünü vurguladı. Son olarak U19 Milli Takımı'na davet edilen 18 yaşındaki forvet Kazımcan, "Babam beni 6 yaşında bu kulübe bıraktı. Şu an 18 yaşındayım, 12 yıl geçti üstünden. Benim için burası büyük bir aile" diye konuştu. İsmi Fransa'dan Lens ve Lyon ile Belçika'dan Gent gibi kulüplerle anılan Kazımcan, "Büyük Altay armasını Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek, ardından Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Antrenmanların yoğun tempoda, eğlenceli geçtiğini anlatan genç krampon, "Mustafa hocamızı çok özlemiştik. Süper Lig zorlu geçecek. Biz hak ettiğimiz yerdeyiz. Süper Lig'de en iyi yerimizi almak istiyoruz. Geçen sezon birlikte olduğumuz ağabeylerle birlikteyiz. Geçen sezon şampiyon olmuştuk, onun heyecanı var halen üzerimizde. Güzel anıları konuşuyoruz. Maçlar başladıktan sonra süre almaya devam ettikçe gol ve asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımızı çok özledik. Onlar hep arkamızdaydı. İnşallah bu sene Altay Alsancak Stadyumu'muzda onlarla birlikte omuz omuza Süper Lig maçlarımızı oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İLK GOLÜ RÜYAMDA GÖRDÜM

Siyah-beyazlı formayla geçen sezon Eskişehirspor'a attığı ilk golün ardından gözyaşlarını tutamayan Kazımcan, "O gol zaten rüyalarımdaydı. Yekta ağabeye ısınmada oyuna girersem gol atacağımı söylemiştim. Bir gün önce yatmadan önce de Eren Erdoğan'a söylemiştim. Rüya gördüm gol atacaktım, telefonlarım susmayacaktı. Taraftarlarımız bana mesaj atacaktı. O an ofsayt diye bekledim top önümde kaldı, kaleciyi geçtim biraz tökezledim sonunda golü attım. O anı yaşayamadım çünkü hayal gibi, rüya gibiydi. Bu şanlı forma altında gol atmak herkese nasip olmaz. Bu gol bana nasip olduğu için çok mutluyum, çok şanslıyım" dedi.

Kazımcan Karataş: Altay benim ailem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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