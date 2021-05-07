Kazım Yücel: "Sanayici, tüccar, restoran, kafe işletmecileri çaresiz, devlet desteği gerekiyor"
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Kazım Yücel: "Sanayici, tüccar, restoran, kafe işletmecileri çaresiz, devlet desteği gerekiyor"

Kazım Yücel: 'Sanayici, tüccar, restoran, kafe işletmecileri çaresiz, devlet desteği gerekiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, 17 günlük kapanmayla beraber sanayici, tüccar, restoran ve kafe işletmecilerinin çaresiz kaldığını söyleyerek, "Devlet desteği gerekiyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, 17 günlük kapanmayla beraber sanayici, tüccar, restoran ve kafe işletmecilerinin çaresiz kaldığını söyleyerek, "Devlet desteği gerekiyor" dedi.

Devletin bu süreçte güçlü olması gerektiğini söyleyen Yücel, "17 gün kapattık ve herkesi evine gönderdik. Güzel ama bu vatandaşların çalıştığı işletmelerden maaş alamamışlar, alamıyorlar. Belki devletin yatıracağı rakamlar var ama bayram geldi. Ben gördüm ki; insanlar maaşını alamamış, veresiye yazdıramıyor. Evine 17 günlük ihtiyaç alma zorunda değil ama öyle hesap ediyor. Hatta alacaklarını çok kısmi alanlarla karşılaştım. Üzülerek söylüyorum devletimiz çok güçlü olmalı. Türkiye, milli gelirin yüzde 1'ini şuan da pandemi de harcamış. Almanya yüzde 11'ini harcamış, İngiltere yüzde 16'sını harcamış, Amerika yüzde25'ini harcamış. Türkiye yüzde 1 değil ama yüzde 5-10 oranında bir harcama yapmış olsaydı. 'Evine git yat' dediği insanların hiç değilse 17 günlük masraflarını karşılayabilseydi. Kapatılan kafelerin, restoranların çalışanlarının sigortasını ödeyebilseydi ya da onların maaşlarını tam yatırabilseydi. Böyle bir destek olsaydı. Bunu bugünlerde yapmayan, aşılamada dahi sıkıntı yaşayan ülkemizde bugün pazarcıya 'iş nasıl?' dediğimizde 'çok durgun' alışveriş yapanlara 'kaç günlük alışverişinizi yapıyorsunuz?' dediğimizde '2-3 günlük' diyenlerle karşılaşıyoruz. Hakikaten üzüntüyle karşılıyorum. Bundan da farklı bir tabloyu bekleyerek gelmiş değilim" ifadelerini kullandı.

İşletmelere destek verilmesi gerektiğini kaydeden Yücel, "Buradan hem belediyelerimize hem de hükümetimize seslenmek istiyorum. Vatandaş hakikaten çaresiz, hakikaten sanayici, tüccar, restoran, kafe işletmecileri çaresiz. Bir şeyler yapmak lazım. Bir devlet desteği gerekiyor. SSK'sına, maaşına, asgari ücretine bir şeyler vermezsek, vatandaşımız asaletini kaybediyor. Artık sesleri yükseliyor. Evlerine bir şey götüremeyecek haldeler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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