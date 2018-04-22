Kazım Kurt'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kurt mesajında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık geleceğimiz çocuklara emanetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilen barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayramdır. 23 Nisan, barışın geleceğine ve geleceğin barışına yapılan bir yolculuktur. Bu bayram çocukların, özellikle de yoksul çocukların, öksüz ve yetimlerin hayata tutunmaları için yakılan bir umut ışığının adıdır. Bu bayram, özbeöz milletin bayramıdır. İşte onun içindir ki 23 Nisan 1920, hem zihinlerde hem dillerde hem de yüreklerdedir. TBMM'nin açılması, Türk ulusunu aydınlığa çıkaran süreçteki çok önemli bir kilometre taşıdır. TBMM, Büyük Önder'in düşüncelerinde olgunlaştırdığı yönetim biçiminin yaşama geçirilmesi amacıyla atılan ileri görüşlü adımlardan biridir. Bu yönüyle 23 Nisan tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun da habercisidir. 23 Nisan, ulus istencini üstün kılan, laik, demokratik, çağdaş Cumhuriyet rejimini getiren günü simgelemektedir. TBMM, üstlendiği tarihsel görevle, parlamenter demokratik rejimin en güzel örneklerinden birini vermiştir. Meclisimiz, Büyük Önder Atatürk'ün öncülüğünde Kurtuluş Savaşını yürütmüş, Cumhuriyet'i kurmuş, devrimlerin altyapısını oluşturmuş; Atatürk Cumhuriyeti'nin değiştirilemez nitelikleriyle sonsuza kadar yaşatılması, demokrasinin güçlendirilmesi, rejimin özünden sapma olmaksızın kurum ve kurallarıyla işlemesi, insanımızın hak ve özgürlüklerine kavuşarak onurlu bir yaşam sürmesi yönünde önemli hizmetlerde bulunmuştur. Demokratik rejimimizin temel kurumu TBMM, açıldığı günden bu yana tarihsel sorumluluk üstlenmiş, varlığı ve en güç anlarda aldığı kararlarla umut ve güç kaynağı olmuş, geleceğimizi aydınlatmıştır. Çocuk işçilik ise hala ülkemizin en önemli sorunları arasında bulunuyor. Okula gitmesi gereken yaşta; kalem, defter, kitap ve oyuncak tutması gereken eller ne yazık ki fabrikalarda, atölyelerde, sanayide ve sokaklarda sömürülüyor. Bu yüzden de bir kez daha Odunpazarı Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi çocuk hakları ve çocuklarımızın geleceği için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere, tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR