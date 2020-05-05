Kazım Kurt'tan Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe'ye geçmiş olsun ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazım Kurt'tan Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe'ye geçmiş olsun ziyareti

Kazım Kurt'tan Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe'ye geçmiş olsun ziyareti
05.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:57

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenidoğan Mahallesi'nde bir sitede yer alan 2 bloğun Covid-19 (koronavirüs) nedeni ile karantina altına alınmasının ardından bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe'yi ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenidoğan Mahallesi'nde bir sitede yer alan 2 bloğun Covid-19 (koronavirüs) nedeni ile karantina altına alınmasının ardından bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe'yi ziyaret etti.

Yenidoğan Mahallesi'nde bir sitede yer alan 2 bloğun Eskişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina altına alınmasının ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe'yi ziyaret etti. Körpe'den bloklarda yaşayan 119 kişinin sağlık durumu ve gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başkan Kurt, Körpe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Odunpazarı Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyleyen Başkan Kurt, "Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. 14 gün karantina altına alınan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım, bu zor günleri sağlıkla atlatırlar" dedi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu iki blokta dezenfeksiyon çalışması başlattığını ifade eden Başkan Kurt, "Ekiplerimiz bilgi gelir gelmez, burada dezenfeksiyon çalışması başlattı. Söz konusu bloklar, ekiplerimiz tarafından 2 kez dezenfekte edildi, ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.

Başkan Kurt'a karantina altına alınan vatandaşlar ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Körpe, bloklar karantina altına alındıktan hemen sonra Belediyeyi arayarak söz konusu bloklarda dezenfeksiyon çalışması yapılmasını istediğini söyledi. Ekiplerin hemen siteye giderek bloklarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiğini anlatan Körpe, Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Haber
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Haber
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti Haber
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Nur Yerlitaş Türkan Şoray
Spor Arda Turan Nenad Bjelica Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Kazım Kurt'tan Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe'ye geçmiş olsun ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:37:46. #1.15#
title