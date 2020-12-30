Kazım Kurt'tan yeni yıl mesajı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kurt, yılbaşı dolayısıyla yayınladığı mesajda dayanışma vurgusu yaptı. Kurt mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acı, tatlı günleri ile bir yılı daha geride bıraktık. Her şeye rağmen sağlıklı, aydınlık günlere ulaşma umutlarımızı canlı tutarak; yeni bir yıla giriyoruz. Güzel günlere olan umudunuzun, inancınızın tükenmediği sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim. 2020 yılında daha önce hiç yaşamadığımız bir salgın ile karşı karşıya kaldık. Çok zor ve acı günler geçirdik. Kimimiz koronavirüs (Covid-19'a) yakalanarak zorluklarla dolu günler geçirdi, kimimiz yakınlarını kaybetti ya da yakınlarının korona virüs olması ile endişeli günler geçirdi. Yaşadığımız günler, bizlere sağlığın her şeyden önce geldiğini bir kez daha hatırlattı. Ne yazık ki bu zor günler hala geçmiş değil, aşı tartışmaları, vaka sayıları ortada. Geçirdiğimiz zor günler, yaşayacağımız günlerin de göstergesi gibi sağlığımızın tehlikede olduğu bu günlerde, ne yazık ki ekonomik olarak da sıkıntılar yaşadık. Pandemi nedeniyle birçok insan işinden, aşından oldu. Günlerce evlerimizde karantinada kaldığımız günlerimiz oldu. 2020 yılı tüm insanlık için eşi benzeri olmayan zorluklarla geçen, tüm alışkanlıklarımızın yıkıldığı olduğu bir yıl oldu ancak karşı karşıya olduğumuz tüm bu sorunlara rağmen, 2020'nin bize öğrettikleri de var. Sağlığın ne kadar önemli sosyal hukuk devletinin ne kadar gerekli eşit ve parasız sağlık hizmeti talebimizde ne kadar haklı olduğumuzu, 2020 yılı bir kez daha gösterdi. En önemlisi de dayanışmanın, yardımlaşmanın önemi çok güzel örneklerle karşımıza çıktı." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı