Kazım Kurt'tan muhtarlara tebrik ziyareti

29.08.2019 15:30

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstiklal ve Kırmızıtoprak mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart Yerel Seçimlerinde mahalle muhtarı seçilen İstiklal Mahalle Muhtarı Hüseyin Alparslan ve Kırmızıtoprak Mahalle Muhtarı İsmail Sakarya'yı ziyaret etti. Alparslan ve Sakarya'yı tebrik eden Başkan Kurt, her iki muhtara da çalışmalarında başarılar diledi. Muhtarların belediye ile vatandaşlar arasındaki iletişimi sağlayan köprü olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Vatandaşlar ile belediye arasında gerekli iletişimi muhtarlarımız sağlıyor, mahallelilerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyip bize iletiyorlar. Bu nedenle de muhtarların yaptığı görev son derece kıymetli. Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarların her zaman yanında olacağız, kapımız onlara her zaman açık" dedi.



İstiklal Mahalle Muhtarı Hüseyin Alparslan ve Kırmızıtoprak Mahalle Muhtarı İsmail Sakarya, Başkan Kurt'a nazik ziyareti için teşekkür etti. Muhtarlar, Odunpazarı Belediyesi ile birlikte mahallelerde başarılı işler yapacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA