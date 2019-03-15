Kazım Kurt'tan 'Milli Ekonominin Temeli Ziraattır' Hatırlatması

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetle Müdürlüğü ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Eskişehir Şubesi ile birlikte 'Kırsal Akademi Projesi'ni hayata geçirdi.

Odunpazarı Belediyesi ve ZMO Eskişehir Şubesi bu proje ile genç ziraat mühendisi adaylarına yol gösterecek. Proje ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, projesinin katılımcı belediyecilik konusunda ders niteliği taşıdığını vurguladı. Konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli ziraattır" sözünü hatırlatan Başkan Kurt, "Bu gün bu ülke eğer tekrar ayağa kalkacaksa, ilk iş çiftçiye ve ziraat mühendislerine düşmektedir" dedi.

Kırsal Akademi Projesi kapsamında öğrenciler ilk iş olarak, Odunpazarı Belediyesine ait organik gübre tesisi olan Solucanköy' ü ziyaret etti. Solucanköy ziyaretine ZMO Eskişehir Şube Başkanı Mert Erman Özen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Şube Başkanı Levent Özbunar, ZMO Genç Eskişehir Yönetim Kurulu ve üye öğrenciler katıldı.

"Yeterli pratik eğitim verilmiyor"

Eğitim öncesi konuşan ZMO Eskişehir Şube Başkanı Mert Ermen Özen, Türkiye'deki akademik eğitimlerde öğrencilere yeterli pratik eğitimlerin verilemediğini söyledi. Öğrencilerin gerekli olan pratik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu projeyi başlattıklarını belirten Mert Ermen Özen, yerel yönetimlerin ve demokratik kitle örgütlerinin iş birliği içerisinde gençlerin eğitimine öncü olmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu kaydetti. Özen, projenin büyüyerek gelişeceğini dile getirdi. Solucan gübresi üretimi ile ilgili temel bilgileri anlatan Kırsal Hizmetler Müdürü R.Burak Özen, gübre üretimi, kullanım alanları ve piyasadaki yeri hakkında bilgiler verdi. Burak Özen, Odunpazarı Belediyesi'nde yürütülen tüm tarımsal faaliyetlerin gençlerle beraber yapılacağını ifade etti.

"Bu proje, belediyecilik konusunda ders niteliğindedir"

Proje ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde göreve geldikleri günden beri katılımcı belediyeciliği savunduklarını söyledi. Hayata geçirdikleri tüm faaliyetlerde katılımcı bir yaklaşımla halktan gruplarla beraber hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Kurt, "Bu proje ile gençlerin pratik eğitim almasını sağlayacak bir uygulamaya imza atıyoruz. Genç mühendis kardeşlerimiz, proje sayesinde mezuniyetlerinin ardından yetişmiş olarak sahalara inecekler" dedi.

"Türkiye yanlış politikalar nedeniyle kuru soğana muhtaç oldu"

"Koskoca tarım ülkesi olan Türkiye mevcut yanlış politikalar nedeniyle kuru soğana muhtaç oldu" diye sözlerine devam eden Başkan Kurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli ziraattır" sözünü hatırlattı. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu gün bu ülke eğer tekrar ayağa kalkacaksa, ilk iş çiftçiye ve ziraat mühendislerine düşmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz insanların beslenmesini engeller hale geldi. Bizlere ne mutlu ki Ziraat Mühendisleri Odası ile yine Türkiye'ye örnek olacak bir proje başlattık. Türk tarımına yön verecek olan bu gençlere bizim vereceğimiz katkının bir limitinin olmaması gerekir. Ziraat mühendisi adayı bu gençler yarın bizim daha sağlıklı daha kaliteli ürünler tüketmemizi sağlayacak. Bu gençler ile Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi milli tarım hareketine yakışır adımları beraber atmak istiyoruz." Kendisini yetiştirmek için 'Kırsal Akademi Projesi'ne katılan gençlere ve TMMOB Ziraat Mühendisi Odasına teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, "Beraberiz, Birlikte Yapacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA