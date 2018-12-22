Kazım Kurt Osmangazi Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahallelerde düzenlediği kahve toplantılarına devam ediyor. Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kahve toplantısının ardından Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Kurt, belediye çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Başkan Kurt, vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.

"KENDİ İŞİMİZİ KENDİMİZ GÖRECEĞİZ"

Bütün engellemelere rağmen, köyüyle, şehriyle, kasabasıyla iyi işler yaptıklarını söyleyen Başkan Kurt, bu nedenle 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Eskişehirlilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih edeceğini belirtti. "Biz, belediyeciliği biliyoruz. Odunpazarı Belediyesi'nin geliri, kendi kendini idare etmeye yeter. Bize ekstra bir şey vermesinler, istemiyoruz. Yeter ki gölge etmesinler" diyen Başkan Kurt, Odunpazarında gerçekleştrirdikleri tasarruf çalışmalarını anlattı. "Biz, 2014 yılında Odunpazarı'nda seçildiğimizde cenazelerde vermiş olduğumuz servis otobüslerinin seferi 400 TL idi. Camiden mezarlığa gidiş geliş 400 TL idi. Bu çok dedik. Ertesi yıl sözleşme değişikliği yaptık, o değişiklikle ihaleyi kilometreye döndürdük. Kilometresi 4 lira oldu. Geri kalan belediyenin bütçesinde kaldı. Buda çok dedik ve ertesi yıl, 2. el otobüs aldık. Şimdi mazot parasına taşıyoruz. 2014'de 400 lira olan servis, şimdi ortalama 20 lirayı bile bulmuyor. Biz işin iç yüzüne baktık ki, müteahhit anca oğlu, teyze oğlu diye gidiyor ve her seferde en az 250 – 300 lira fazladan para alıyor. Biz bunun 3 yıllık parasını topladık, 3 yıllığı ile 170 araçlık filomuzu kurduk. Bu filoya binek arabalar, kamyonlar ve iş makineleri de dahil" diye konuşan Başkan Kazım Kurt, eski dönemde iş makinelerinin ise saat hesabı 8-10 bin liraya kiralandığını ifade etti. Bu paranın iş makinesi çalışsa da çalışmasa verildiğine dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Biz, iş makinelerini satın aldık, çalışmadığı zaman para ödemiyoruz. Tasarruflu bir dönemle, kaynakları yarattık ve işimizi görüyoruz. Umarım, önümüzdeki dönemde de Temizlik Müdürlüğünün, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütün araçlarını alacağız. 56 bini aşan alımlarda ihale yapmak zorundayız. İhale yapınca da işi bir müteahhide vermek zorunda kalıyorsun, 56 bin oluyor 156 bin. Bunun da üstesinden geleceğiz ve kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi taşımızı, asfaltımızı kendimiz üreteceğiz. Daha güzel ve daha iyi işler yapacağız."

"PAZARYERİ BORCUMUZ, PAZARYERİNİ DE YAPACAĞIZ"

Çocuklar, kadınlar ve gençler için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Kurt, bu çalışmalar arasında kreş, okul öncesi eğitimi, okul derslerine takviyenin de yer aldığını dile getirdi. "Çocuklarımız, gençlerimiz lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken onlara destek olduk. Bunları yaparken şöyle dedik; 'Kadınları, çocukları mutlu olan bir Odunpazarı.' Bunu da yaratmak için çalışıyoruz" diyen Başkan Kurt,Odunpazarı'na 11 ayrı mahalleye halk merkezi açtıklarını anlattı.11 halk merkezinde 12 binin üzerinde kadının atölye çalışmalarına katıldığını vurgulayan Başkan Kazım Kurt,"Osmangazi Mahallesi'nde pazaryeri hariç, her şeyi yaptık. Pazaryeri borcumuz, pazaryerini de yapacağız. Kamulaştırma işlemlerini bitirdik, projeleri yaptık. 2 kere ihaleye çıktık, maalesef ekonomik kriz ve çeşitli engelleme çalışmaları nedeniyle veremedik ihaleyi. Büyük bir ekonomik kriz var. Bunun için 3. bir kişiye yani yap, işlet, devret ile yaptıramıyoruz. Umarım, kendi paramızla kendimiz yapacağız. Halk Merkezide o pazaryerinin içinde olacak. Her mahalleye halk merkezi yapmak istiyoruz" dedi.

"ESKİŞEHİR'İ DÜNYA ŞEHRİ HALİNE GETİREBİLİRİZ"

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ak Partili Meclis Üyelerinin çoğunlukta olduğu için birçok çalışmanın engellendiğini anlatan Başkan Kurt, bu sorunun ortadan kalması için vatandaştan destek istedi. Başkan Kazım Kurt, " Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Ak Parti çoğunlukta oldu için Sanayi Çarşısı, Güneş Enerji Santrali gibi doğrudan Odunpazarlılar ve Eskişehirliler için faydalı olacak projeleri yaptırmadılar. Engellendik. Bunu Büyükşehir Belediyesi'nin Meclisinde çoğunlukta olarak engelleyebiliriz. Kırsalda CHP'nin desteklenmesi gerekiyor. 2014'deki seçimlerde 4 ilçeyi toplamda 700 oyla kaçırdık. Bu 700 oy düzgün dağılmış olsaydı, biz bu belediyeleri alacaktık, dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclisindeki sayımız 10-12 kişi artacaktı. Çoğunluk CHP'de olacaktı. Bu engelleri kaldırırsak Eskişehir'i dünya şehri haline getirebiliriz. İlçelerdeki eş, dost, akrabalarınızı bu konuda uyarın. Bize sahip çıkın, destek verin. Biz de katılımcı, şeffaf, halkçı ve demokrat belediyecilik neyi gerektiriyorsa onları yapalım" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler