Kazım Kurt, "Odunpazarı Cumhuriyet Halk Partili Kalacaktır"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca'nın "CHP Odunpazarı'ndan aday göstermeyecek, bizi destekleyecek" açıklaması üzerine basın toplantısı düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr Gaye Usluer, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar ve CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile çok sayıda parti üyesi de katıldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu Eskişehir'deki 4 ilçe ve Büyükşehirde yapılan protokol gereği İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri desteklemeleri gerektiğini belirtti. Adar, "Ancak bugün İYİ Parti İl Başkanı tarafından bir haber servis edildi. Bu haberle öncelikle şu an içerisinde bulunduğumuz Odunpazarı Belediyesi'nde sanki Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkarmayacak ve onun yerine İYİ Parti aday çıkacakmış gibi bir algı oluştu. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ve Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt yerinde duruyor ve 31 Mart'ta da burada olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, "Odunpazarı Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nindir ve Odunpazarı Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili olarak kalacaktır. Bunu, herkesin böyle bilmesinde yarar var. Kazım Kurt, 14 Kasım 2018 tarihinde Parti Meclisi'nin almış olduğu kararla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmiştir. Bunun aksine bir gelişme ancak ve ancak Parti Meclisi'nin vereceği bir kararla olur. Yoksa kendini siyasete alıştırmaya çalışan, siyasette bir yer edinmeye çalışan bazı arkadaşlarımızın isteği ya da arzusuna göre Cumhuriyet Halk Partisi aday değiştirmez. Biz, şimdiye kadar yani 14 Kasım'dan bu güne kadar çok ciddi çalışmalar da yaptık, adımlar da attık. Seçim kazanmayla ilgili en ufak bir riskimiz yoktur. Hedefimiz yüzde 50 artıdır. Bunu da sevgili partili arkadaşlarımızın çabası ve gayreti ile elde edeceğimizi biliyorum. Çalışmalarımızda oldukça yüksek bir karşılık buluyoruz ve bunu da sokağa yansıtıyoruz. Hiç kimseyle polemik yapma derdinde değiliz. Bizim muhatabımız bellidir. Biz, Eskişehir'de ve Odunpazarı'nda bu seçimleri alırız. Biz, seçimleri aldığımız zaman kimse yoktu, yine alırız. Şimdi de kimseye ihtiyacımız yok, ama sanki Odunpazarı'nda zayıf bir aday varmış gibi bir izlenim yaratmaya çalışmak doğru ve dürüst bir politik davranış değildir. Eğer, biz ittifak yaptığımız partiler ile ilgili değerlendirme yapacak olursak, yorumlar yapacak olursak onu ilgili yerlerde çok iyi yaparız. Şuanda bizim siyasi birikimimiz, nezaketimiz bu aşamada olmadığımızı gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin demokratik, laik, parlamenter sistemi ayakta tutmak zorunda olan bir partidir. Bu nedenle rejim sorunun tartışıldığı bir ortamda mümkün olabildiğince geniş yelpazeli ittifaklar yapmaya çalışıyoruz, ama bu biz ittifak istiyoruz çünkü zayıfız anlamına gelmez. Biz güçlüyüz, güçlü olmamıza rağmen demokrasi, insan hakları, ezilenler, yoksullar, Türkiye'de atanamayan öğretmenler, emeklilikte yaşa takılanlar adına ittifak istiyoruz. Biz bunları istemiyoruz, bunlar bizim için önemli değildir; biz sadece kazanacağımız 2 tane belediye meclis üyeliğine, 3 tane belediye başkanlığına bakarız diyenler varsa; hodri meydan. Herkes adayını çıkarabilir. Demokratik haklarını herkes kullanabilir, ama demokrat olma şartıyla kullanabilir. Bu konuda bizim hiç kimseden bir beklentimiz yoktur, ama Eskişehir'de Odunpazarı'nda yaşayan insanlarımızın tümünden oy talebimiz vardır. Biz, herkesi kucaklamaya hazırız. Herkesle birlikte çalışırız ve herkesle de sandıkta birleşiriz. Bu nedenle, bugün yapılan açıklamayı bir talihsizlik olarak algılıyorum, bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. Partimizin yetkili organları ve kişileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde böyle bir durumun söz konusu olmadığını; Eskişehirlilere ve Odunpazarlılara rağmen böyle bir kararın genel merkezden alınamayacağını açık bir biçimde vurguladılar. Ben, bugünü ve talihsiz açıklamayı yapılmamış sayalım istiyorum ve benim adaylığım devam ediyor. Daha da inatlaşarak, güçlenerek ve kendine güvenerek adaylığımızın sürdüğünü bir kez daha ilan ediyorum. Eskişehir'de seçimin sadece Odunpazarı'nda yapılacak olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Bu şu anlama gelir Odunpazarı'nda sosyal demokrat, halkçı, üreten, katılımcı bir belediyecilik var. Bütün Partiler, bunu palazlanmadan törpüleyelim mantığı ile hareket ediyor. Yok öyle yağma, biz Odunpazarı'nı bırakmayız" şeklinde konuştu.

CHP Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer yaptığı konuşmada, "CHP Parti Meclisi üyesi olarak haberi duyduğumda gerçekten çok şaşırdım. Ben de Kazım Kurt'un açıklamalarına katılarak, Eskişehir'de il ve ilçe düzeyinde yapılan açıklamaları gereksiz, zamansız ve hesapsız olarak nitelendiriyorum. Böyle bir şey olsaydı eğer bizim önce il ve ilçe başkanımızın haberi olur ve mevkidaşlar bu açıklamayı yapardı. Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Biz bizde olan belediyelerden hiçbir zaman feragat etmedik. 24 Haziran seçim sonuçlarına bakacak olursak Odunpazarı Belediyesi'nden hiçbir şekilde feragat etmek istemiyoruz. Odunpazarı'nın seçmen kitlesi bellidir, Kazım Kurt, büyük bir teveccühle seçimi kazanmıştır, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Odunpazarı'na imzasını atmıştır. Genel Merkez düzeyinde yaptığımız görüşmeler neticesinde böyle bir şeyin olmadığının teyidini aldık. Üstelik daha 2 gün önce Parti Meclisi toplantımız olmuşken 2 gün sonra böyle bir kararın böyle bir açıklamanın olmayacağı açıkça görülmektedir. İyi ki toplandık ve bir araya geldik. İttifak yaptığımız bir parti olan İYİ Parti için olumsuz bir konuşma yapmak istemem, fakat bu süreçte il ve ilçe başkanlarımızın yönetim kurulu üyelerimizin söylemlerine daha dikkat etmesi gerekir. Bizim hedefimiz yerelde AKP çoğunluğuna son vermektir. İttifakın ortak amacı budur. Ortak amaç, çocuklarımızın torunlarımızın geleceğidir. Başka bir Türkiye yok" açıklamalarında bulundu.

CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar da, "Görünen ortada, biz ilçe yönetimi olarak son 15 günde 35 mahallemizde toplantı yaptık. Bu toplantılardan herkesin Kazım Başkanımıza destek verdiğini gördük. Bunun yanı sıra 50 köyümüzün 35'e yakınını dolaşmış bulunmaktayız. Su anda herkesin ortak istemi Kazım Kurt'un tekrar belediye başkanı seçilmesidir. Başkanımızın bundan sonraki süreçte daha güçlü bir şekilde arkasında duracağız. Süreci de daha sağlıklı yöneterek Odunpazarında tekrardan Kazım başkanımızın dönemini devam ettirip, seçimi alacağımıza biz Odunpazarı ilçe yönetimi olarak eminiz. Sizler de emin olun arkadaşlar, bize güvenin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA