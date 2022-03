Kazım Kurt: "Kadın mücadelesi 150 yıl önceki mücadelenin bıraktığı miras ve kararlılıkla devam ediyor"

Başkan Kurt, tüm bunlara rağmen kadın mücadelesinin 150 yıl önceki mücadelenin bıraktığı miras ve kararlılıkla devam ettiğinin de altını çizdi.

Başkan Kurt, mesajında şu sözlere yer verdi: "Geçinmenin zorlaştığı, barınmanın, ısınmanın, giyinmenin, hatta karın doyurmanın imkansızlaştığı bu yıl, kadınların sırtındaki yük daha da attı. Güvenceli çalışma hayal oldu, ücretler açlık sınırına çekildi, temel gıda maddeleri başta olmak üzere her şeye art arda zam geldi. Haklar tek tek gasp edilirken, şiddet kadın yaşamının her zerresini sardı. Bu sarmal içinde de 8 Mart'ı 8 Mart yapan; kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları ve eşit işe eşit ücret talebiyle öne çıktığı o günün tarihini hatırlatmaya ihtiyaç var.

1857'de New York'ta dokuma fabrikasında çalışan kadın işçiler 16 saatlik günlük çalışma süresinin 10 saate indirilmesini istedi. Kadın işçiler bu amaçla büyük bir grev başlatırken bu, o güne kadar görülmüş en büyük kadın eylemiydi. Bununla birlikte bugün hâlâ mücadelesi süren "eşit işe eşit ücret" talebi de kadın işçiler için hayatiydi. Ancak kadınların bu mücadelesine karşı el ele veren patron ve polis işçilere saldırdı, patron kadın işçileri fabrikaya kilitledi. Kadın işçilerin eylemi sürerken fabrikada çıkan yangında 129 kadın işçi kapılar kilitli olduğu için yanarak can verdi. 8 Mart günü yaşanan bu olay, emekçi kadınların mücadele tarihine yazıldı. 1910 Kopenhag İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin'in kadın işçilerin eşitlik mücadelesinde sembolleşen bu günün her yıl tüm dünyada etkinliklerle anılması önerisi coşkuyla karşılandı. 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü ilk

kez 1911'de dönemin çeşitli sanayileşmiş ülkelerinde kadın ve erkek işçilerin kitlesel katılımı ile kutlandı. Bugün de uzun çalışma saatlerine karşı, insanca çalışma ve insanca yaşama koşulları isteyen, sendikal hakları için en önde direnen, kendilerine reva görülen açlık ücretine karşı ek zam talep eden, 'eşit işe eşit ücret' diyen emekçi kadınların mücadelesi 150 yıl önceki mücadelenin bıraktığı miras ve kararlılıkla devam diyor. Sadece burada değil dünyanın her yerinde kadınlar taleplerini ortaklaştırıp yükseltmenin yol ve yöntemlerini arayıp çoğaltıyor, şiddetten uzak, eşit ve sömürüsüz bir hayat hayalinin gerçekleşmesi için örgütleniyor, örgütlüyor, yan yana geliyor ve hesap soruyor.

Demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış isteyen kadınların seslerini boğmak hiçbir zaman mümkün olamamıştır, olamayacaktır da. Hükümetin kadını yok eden ve yok sayan politikaları kadınları susturamadı. Kadınlar, 'Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz!' demeye devam ediyor. Kadınlar, iş yerinde, sokakta, mahallede yan yana gelinen her yerde bir araya gelecektir ve daha yaşanılır bir dünya için sahip oldukları gücü açığa çıkaracaktır. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok hakkı kanunlara dayandırarak veren ve bu konuda dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine de ilham kaynağı olan Atatürk'ün izinde: 'Hiçbir kadını hor görmeden, ötekileştirmeden, dini, dili, ırkı, inancı ne olursa olsun başımıza taç edeceğiz. Kadına şiddeti ve cinsiyet ayrımcılığını ayaklarımızın altına alarak aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz.

Unutulmamalıdır ki; 8 Mart, tüm bu sorunların aşılmasında kutlama değil, mücadele günüdür. 8 Mart'ın tüm dünya kadınlarına eşit haklar ve özgürlükler getirmesi dileğiyle. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyor, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum."

