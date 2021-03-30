Kazım Kurt: "Girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazım Kurt: "Girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kazım Kurt: 'Girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz'

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu'nca başlatılan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEP's) yaygınlaştırılması destek beyanını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici
Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi
Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu'nca başlatılan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEP's) yaygınlaştırılması destek beyanını imzaladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun yürüttüğü projeler hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Gürkaynak, Eskişehir'de kadın girişimciliğinin gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Kadın girişimciliğine dikkat çekmek ve şehrin kurumlarının da desteğini almak amacıyla Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini kampanyaya dönüştürdüklerini anlatan Gürkaynak, Başkan Kurt'a kadın girişimcilere verdiği destek için teşekkür etti.

"Girişimci kadınlara destek vermeye devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, Odunpazarı Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürütülen çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiklerini belirten Başkan Kurt, belediye çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Strateji Müdürlüğü bünyesine 'eşitlik birimi' kurduklarını söyledi. Başkan Kurt, "TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Eskişehir'de başlatılan ve iş dünyasında fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu beyana imza atarak desteğimizi de kayıt altına aldık. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri beyanının, kadın girişimciliğinin cesaretlendirilmesi için önemli bir etken olacağına inanıyorum. Biz de Odunpazarı Belediyesi olarak girişimci kadınlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kurt konuşmaların ardından, TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu'nun Birleşmiş Milletler UN Women Turkey Ofisi'nin katkısıyla Eskişehir'de kampanyaya dönüştürdüğü BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEP's) yaygınlaştırılması için hazırlanan destek beyanını imzaladı. - ESKİŞEHİR

Kazım Kurt: 'Girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz'
Kazım Kurt: 'Girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Can Bartu İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kazım Kurt: "Girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:42:54. #1.16#
title