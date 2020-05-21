Kazım Kurt: "Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazım Kurt: "Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kazım Kurt:
21.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:50

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, barış ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluğu pekiştirdiğini belirtti. Başkan Kurt mesajında şu sözlere yer verdi:

"Değerli hemşerilerim, hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Sevginin, saygının, kardeşliğin ve barışın simgesi olan bayramlar, insanları birbirine daha çok yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren; aile ve dostluk bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Bu bayram ne yazık ki aile büyüklerimiz ve sevdiklerimiz ile bir araya gelemeyeceğiz. Lütfen, Korona virüs salgını ile ilgili bilim insanlarını uyarılarını dikkate alalım. Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Haber
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Haber
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Haber
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Merve Boluğur Hatice Çarpar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Adana Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: Kazım Kurt: "Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 15:50:48. #1.15#
title