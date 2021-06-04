Kazım Kurt: "Çevreyi koru, geleceği koru!"
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Kazım Kurt: "Çevreyi koru, geleceği koru!"

Kazım Kurt: 'Çevreyi koru, geleceği koru!'
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında dünyamızın doğal kaynaklarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti: "Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını doğanın, çevrenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ne yazık ki; dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşıyoruz. Siyasi iktidar insana olduğu kadar, doğaya da nobranca yaklaşıyor. Kanal İstanbul Projesi ile ranta alan açılırken, İkizdere'de bütün itirazlara rağmen doğanın katletmesine izin veriliyor. Van' da, Tunceli'de doğa katliamı yaşanıyor. Saros Körfezi, İğneada göz göre göre kıyıma uğruyor. Trakya ölüyor. Yıllarca attığı çığlık duyulmayan Marmara Denizi, can çekişiyor.

Kıymetli Hemşehrilerim;

Sağlıklı bir gelecek için artık önlem almak, sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmek zorundayız. Odunpazarı Belediyesi olarak, çevre konusunda duyarlılığın artırılması, gerekli önlemlerin alınması ve örnek teşkil edecek uygulamaların hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Çevre sorunları karşısında, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Unutmayın, doğayı ve çevreyi korumak, aynı zamanda da geleceğimizi korumaktır! Tüm yurttaşlarımızın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Bültenler

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