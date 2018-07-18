Kazım Kurt Çarşamba Pazarı'nda Esnafı ve Vatandaşı Dinledi

Başkan Kurt ve Çiçek Çarşamba Pazarında tezgâh açan esnafı tek tek ziyaret ederek, pazarcı esnafının istek ve şikâyetlerini dinledi. Pazarcı esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, sorunları çözmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Başkan Kurt, pazarcı esnafı ile sohbet ederek dertlerini dinlerken, esnaf da Başkan Kurt'a Çarşamba Pazarı konusunda ve diğer konularda istek ve şikayetlerini iletti. Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaf, Başkan Kurt'un kendilerini ziyaret etmesi ve Odunpazarı İlçesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

Pazarcı Esnafının tezgahlarını dolaşırken vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.