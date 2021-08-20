Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor
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Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor

Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pazartesi günü Bursaspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez taraftarı kucaklayacak olan Kazım Karabekir Stadı'nın koltukları yıkanarak dezenfekte edildi.

Pazartesi günü Bursaspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez taraftarı kucaklayacak olan Kazım Karabekir Stadı'nın koltukları yıkanarak dezenfekte edildi.

Bir buçuk yılı aşkın süre sonra Kazım Karabekir Stadı, taraftarları ağırlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2021-2022 sezonunda maçlarını oynayacağı Kazım Karabekir Stadı'nın tribünleri baştan sona temizlendi. Tribünlerin koltukları yıkanarak BB Erzurumspor-Bursaspor maçı öncesinde dezenfekte edildi. Kazım Karabekir Stadı Tesis Amiri Zafer Ala ile stat personeli, yoğun bir çalışma sonrasında tribünleri pırıl pırıl yaptı.

Tribünler taraftarı bekliyor

Korona virüs (Covid-19) illeti nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır taraftardan uzak olan Kazım Karabekir Stadı, BB Erzurumspor-Bursaspor maçı ile birlikte taraftarları ağırlayacak. Mavi-beyazlı taraftarlar, bir buçuk yıllık zorunlu ayrılığın ardından takımı ile buluşacak ve Bursaspor maçında takımını destekleyecek. Yaz sezonunda, Erzurumspor, Konyaspor, Antalyaspor ve Ümraniyespor'un hazırlık maçlarına ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadı'na adeta acil tedavi uygulandı ve saha zemini kısa sürede güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Kazım Karabekir Stadı'nın zemini BB Erzurumspor-Bursaspor maçı öncesinde göz kamaştırırken, BB Erzurumspor yetkilileri de saha zeminini oldukça beğendi. TFF Çim Uzmanları da geçtiğimiz günlerde denetledikleri stadın zeminine tam not verirken, sahanın UEFA kriterlerinde olduğunu belirtmişti. - ERZURUM

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Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor
Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor
Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor
Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor
Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor
Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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