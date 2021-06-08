Kazım Karabekir Mahallesine İçme Suyu Depo Hattı

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİNE İÇME SUYU DEPO HATTIYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Kazım Karabekir Mahallesi Kamberbaba Yolu'nda başlatılan içme suyu çalışmalarını yerinde inceledi.

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİNE İÇME SUYU DEPO HATTI

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Kazım Karabekir Mahallesi Kamberbaba Yolu'nda başlatılan içme suyu çalışmalarını yerinde inceledi. Hem giriş hem de çıkışta olacak şekilde 800 metre 200'lük hatlar Kamberbaba Yolu'na döşenecek. İçme Suyu Hattı Kazım Karabekir Mahallesi'ne Hayırlı Olsun

"Vatandaşlarımıza daha da iyi hizmet sunmak adına altyapı çalışmalarımız devam ediyor" diyen Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Ömrünü tamamlamış olan içme suyu depo hattının yenilenmesiyle birlikte Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir hattı daha yenilemiş olacağız. Yapacağımız yenileme çalışması hem giriş hem de çıkış noktalarını kapsayacak. Hedefimiz Yalova'da zamanla ömrünü yitirmiş olan tüm hatları yenilemek. Çalışma programına aldığımız şekilde düzenlemelerimiz sürecek. Şimdiden Kazım Karabekir Mahallesi'ne hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre