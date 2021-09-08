Kazım Karabekir Mahallesinde ASM temeli atılacak
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Kazım Karabekir Mahallesinde ASM temeli atılacak

Kazım Karabekir Mahallesinde ASM temeli atılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile yapımına başlayacağı Şükriye Yakıcı-Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini atacak.

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile yapımına başlayacağı Şükriye Yakıcı-Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini atacak.

İlçeye 7 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kayseri olarak el ele veriyor, hizmet ediyoruz. İlçemize cami, okul, Kur'an kursu, hepsinden önemlisi de sağlık ocakları, yeni tesislerin yapılması, eskilerin yenilenmesi gibi büyük çalışmalarımız oluyor. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman halk ve çevre sağlığını önemsiyoruz ve bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile yepyeni modern bir mahalle kurarken bir yandan da camisi, okulu, parkları ve sosyal tesisleri ile güzel bir ortam hazırlıyoruz. Yaşanabilir bir Melikgazi için çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Şükriye Yakıcı-Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezimiz 2 kattan oluşmaktadır. Aile hekim odası, aile sağlığı ebe odası, tıbbi müdahale odası, gebe takip odası, bebek izleme odası; laboratuvar, bay -bayan dinlenme odaları, seminer toplantı odası, mescitte oluşmaktadır. İnşallah çok kısa bir sürede inşaatımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Temel atma programımız Kazım Karabekir Mahallesinde saat 11.00'de yapılacak. Şimdiden ilçemize ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kazım Karabekir Mahallesinde ASM temeli atılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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