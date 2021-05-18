Melikgazi'de 210 dairenin kura çekimi ile anahtar teslimi yapılacak

Melikgazi Belediyesi'nin en büyük projelerinden birisi olan Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 9 blok 210 dairenin kura çekimi ile anahtar teslimi yapılacak.

Melikgazi Belediyesi'nin en büyük projelerinden birisi olan Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 9 blok 210 dairenin kura çekimi ile anahtar teslimi yapılacak. Kura çekimi ile anahtar teslim programı Kazım Karabekir Mahallesinde 21 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.

Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hizmet etmeye yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde tüm sosyal donatıları ile güzel bir ortam hazırlayacağız. Melikgazi Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda sadece Kayseri'de değil Türkiye'de de en önemli işlevi yapan belediyelerden bir tanesi. Kazım Karabekir Mahallemizde 21 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da yapılacak olan anahtar teslim programında dairelerimiz sahipleriyle buluşacak. Hak sahibi olan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diler ağız tadıyla oturmalarını temenni ederim. Kazım Karabekir Mahallesinde kent dokusu yenileniyor bambaşka modern bir mahalle ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın konforu için nitelikli hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimizi yoluyla parkıyla camisi ve sağlık merkezleri ile birlikte tamamlayarak ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Küçükali, Anbar, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve ileri zamanlarda Çorakçılar, Aydınlıkevler Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı