11.10.2019 17:03

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Timsal Karabekir Yıldıran: "Türk askeri her zaman gereğini yapmıştır, muvaffak olacaktır"

KAYSERİ - Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Türk askeri her zaman gereğini yapmıştır, muvaffak olacaktır" dedi.

Kayseri'de 2. Uluslararası Aşık Seyrani Kültürü Kongresi'ne katılan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, "Ben Kazım Karabekir'in 3. kız evladıyım, 1941 de Ankara'da doğdum, 7. yaşımı bitirdiğim gün babamı kaybettim. Dolayısıyla tabi ki onun yaşamışlığı, yazdıkları özellikle de 6 bin yetime baba oluşu, ve o yetim evlatlara öğütlerim diye yazdığı kitaplar bir yerde kendi bıraktığı yetime bana da fayda etti. Onun doğrultusunda yetiştiğimi söyleyebilirim, babamın arşivindeki bütün o eserleri ve fotoğrafları gençlere aktarmaya çalışıyorum" dedi.

Timsal Karabekir, "Dünü bilelim ki yarına hakkımız olsun diyorum. Yani sıkıntılar yaşanmış ve çok zor şartlarda bir mucize olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, neden mucize diyorum çünkü; bizim istiklal harbimiz gerçekten bir mucizedir. Dünyada bir tane daha görülmemiştir kadını, erkeği, çocuğuyla bir millet adeta kükremiş, ama burada Allah'ın bir lütufu ilahi bir kadro göndermiş, başta Mustafa Kemal olmak üzere o komutanlara bakıyorsun onlar ilahi insanlar. Dolayısıyla onların bize bıraktıklarına biz sahip çıkmaya mecburuz. Biz ordumuzun duacısıyız, yürekten arkasındayız Mehmetçiğimize her an dua ediyoruz, onların ayağına taş değmesin diyorum Mehmetçiğimizi çok seviyorum. Ama Türk askeri her zaman gereğini yapmıştır, muvafık olacaktır. Allah büyük, Allah, Türk evladının her zaman arkasında çünkü; yürekler her zaman Allah'a açıktır. O askeri gerçekten Türk evladı kız olsun, erkek olsun asker doğar dolayısıyla bugün oradaki askerimin de dualarımla yürekten arkasındayım muvafık olacaklar, dualarım bu şekilde." diye konuştu.

Kaynak: İHA