Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu
Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı.
Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı. Kazılan mevziler çocuklar için oyun alanı oldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn kentinin sınıra yakın olan bazı yerlerinde mevziler kazıldı.
Öte yandan, terör örgütü tarafından kazılan mevzilerin etrafında oyun oynayan çocuklar dikkatlerden kaçmadı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA