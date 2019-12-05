Kazıda 8 kişi suçüstü yakalandı
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Kazıda 8 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'de 8 kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

05.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:34
Kazıda 8 kişi suçüstü yakalandı

'de 8 kişi kaçak kazı yaparken ekiplerince suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin ilçesine bağlı Aksicim köyü Domuzkaya mevkisinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında M.A., M.K., T.B., F.D., Y.E.Ö., M.İ.Ç., E.E. ve A.A. isimli 8 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramada kazı işlemlerine yarayan çok sayıda malzeme muhafaza altına alındı.


Şüpheli 8 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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