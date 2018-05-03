Kazı Yapan İş Makinesi Devrildi: 1 Yaralı

Kazı Yapan İş Makinesi Devrildi: 1 Yaralı

Adana'da, elektrik tesisatının yer altına alınması için kazı yapan iş makinesi devrildi.

Kazı Yapan İş Makinesi Devrildi: 1 Yaralı

Adana'da, elektrik tesisatının yer altına alınması için kazı yapan iş makinesi devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Mehmet Kartal Bulvarı üzerinde elektrik tesisatlarını yer altına alma çalışması yapan paletli iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Olayı görenler, hafif yaralanan sürücü Derviş Karaman'ı iş makinesinin içerisinden çıkardı.

Polis, soruşturma başlattı.

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