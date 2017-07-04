Kazı ve Sondaj Çalışmaları Başladı



Harput'un sahip olduğu binlerce yıllık eşsiz mirasın gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen koruma uygulama ve denetim bürosu(KUDEB), Harput tarihi çarşı alanında çalışmalarını başlatarak tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartacak. Hafızalarda var olan Harput'u mümkün olduğunca ortaya çıkarmak için KUDEP tarafından başlatılan çalışmalarla, 'Harput tarihi çarşı' restore edilerek turizme kazandırılacak.

