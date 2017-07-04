Kazı ve Sondaj Çalışmaları Başladı
Elazığ Belediyesi KUDEB tarafından kadim şehir Harput çarşı alanında, geleneksel Harput mirasına uygun kazı ve sondaj çalışmaları başladı.
Harput'un sahip olduğu binlerce yıllık eşsiz mirasın gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen koruma uygulama ve denetim bürosu(KUDEB), Harput tarihi çarşı alanında çalışmalarını başlatarak tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartacak. Hafızalarda var olan Harput'u mümkün olduğunca ortaya çıkarmak için KUDEP tarafından başlatılan çalışmalarla, 'Harput tarihi çarşı' restore edilerek turizme kazandırılacak.