Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
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Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Gördes ilçesinde tarım arazilerinde su aramak için iş makinesiyle kazı yapan 2 kişi, kayan toprağın altında kaldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde tarım arazilerinde su aramak için iş makinesiyle kazı yapan 2 kişi, kayan toprağın altında kaldı. Olayı duyar duymaz göçüğün meydana geldiği alana giden Talip Aybey isimli vatandaş elleriyle toprağı kazarak şahısların başlarını toprak yüzeyine çıkarmayı başarsa da talihsiz adamlar olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde saat 13.30 sıralarında mahalleye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Bayalan mevkiinde bulunan tarım arazilerinde su aramak için iş makinesiyle kazı yapan Mustafa Dilcan (70) ve Yaşar Dikmen (60) kazdıkları çukurun kenarında dinlendikleri sırada bir anda kayan toprağın altında kaldı. Olayın hemen ardından göçüğün meydana geldiği alana ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçüğün meydana gelmesinin ardından olay yerine ilk giden kişi olan Talip Aybey, elleriyle toprağı kazarak cansız bedenlere ulaştı. Olayı anlatan Aybey, "Bana bir telefon geldi. Toprak altında kalanlar olmuş. Benim de evim buraya yakın hemen buraya geldim ve ellerimle toprağı kazmaya başladım. Bir tanesinin kafasına ulaştım baktım ölmüş onu bıraktım diğerinin kafasını çıkarmak için kazmaya başladım baktım o da ölmüş. Ondan sonra ambulansı ve jandarmayı aradık. Bize dokunmamamızı söylediler biz de beklemede kaldık" dedi.

Acı haberi alan Mustafa Dilcan ve Yaşar Dikmen'in yakınları olay yerine gelerek ağıtlar yaktı. Enişte ve kayınço oldukları öğrenilen talihsiz adamların cenazeleri, savcılığın incelemesinin ardından gözyaşları içinde cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

(Recep Şener/İHA)

Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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