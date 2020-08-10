Kazdağlarında orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazdağlarında orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangınında 0,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kazdağlarında orman yangını
10.08.2020 02:29 | Son Güncelleme: 10.08.2020 02:38

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangınında 0,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları'nda Edremit'in Hacıarslanlar Mahallesi Köpek Çiftliği mevkiinde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Orman yangını ihbarı üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve Edremit Belediyesi ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde İntikal etti. Orman müdürlüklerine bağlı 14 arazöz ve su tankeri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 2 su tankeri ve 1 arazöz ile Edremit Belediyesi'ne ait 1 su tankeri yangına müdahale etti. Örtü yangını şeklinde seyir eden yangın şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alındı. 0.5 hektarlık alanda etkili olan yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmasına başladı. Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var Magazin
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Politika
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş Magazin
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde
Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı 'Evine dön' çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti
Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Gupse Özay Hülya Avşar Ufuk Bayraktar
Spor Can Bartu Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Bursa Otobüs Lübnan
Şu an buradasınız: Kazdağlarında orman yangını - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 02:41:49. #1.15#
title