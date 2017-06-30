Kazdağlarında Kundaklama Şüphesi Yaratan Orman Yangını (3)

RÜZGAR OLMAMASI KURTARDI



Balıkesir'in Edremit İlçesi sınırındaki Kazdağları'nda, ormanlık bölgede 4 ayrı noktada aynı anda başlayan ve ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangında, rüzgarın olmamasının daha büyük alanın zarar görmesini engellediği açıklandı.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yangının 4 ayrı noktada çıktığını belirterek, "Ekiplerimiz anında müdahale etti. Kızılçam ağaçlarının yer aldığı bölgede çıkan yangın 1 hektarlık alanda etkili oldu. Soğutma çalışmaları tamamlandı ancak bölge kontrol altında tutulacak. Kazdağı Milli Parkımız bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Jandarma ekiplerimiz olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Kundaklama olduğu yönündeki şüphelerimiz büyük" dedi.



