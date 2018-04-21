Edremit Yörükler Derneğince düzenlenen "Kazdağları Yörük Türkmen Şenliği" başladı.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Yörük Türkmen dernek başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı şenliğin başlangıcında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burhaniye Halk Dansları Topluluğu'nun yöresel halk oyunlarını sahnelediği gecede, Yörük ve Türkmen kıyafetlerinin tanıtıldığı defile gerçekleştirildi.

Temsili kına gecesinin düzenlendiği gecede, yöresel kıyafetlerle sahneye gelen geline arkadaşları tarafından kına yakıldı, efe kıyafetleri giyen damada ise sakal tıraşı yapıldı.

Edremit Yörükler Derneği Başkanı Fatih Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenlik kapsamında tüm illerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Ertrürk, şenliklerde Yörük Türkmen kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Yarın, etkinliklerimiz Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde devam edecek. Burada Yörük göçü canlandırması yapacağız. Atlı savaş sanatları gösterilerimiz olacak. Buradan şehir meydanına kortej yürüyüşü yapılacak. Sonrasında Akçay Mahallemizde bir kortejimiz daha olacak. Orada kıl çadırlarımızı konuşlandırdık. Burada kültürümüzü tanıtacağız. Yağlı güreş ve halk oyunları gösterilerimiz olacak." diye konuştu.

Şenlik programının ilk günü, Anadolu ezgileri dinletisi ve kültürünü anlatan sunumlarla son erdi.