Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Haberler | Güncel

Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor Kazdağları'nda yeşilin binbir tonu havadan görüntülendi Eşsiz güzellikleri ile 4 mevsim doğaseverlerin ilgisini çeken Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor.

Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor

Kazdağları'nda yeşilin binbir tonu havadan görüntülendi

BALIKESİR - Eşsiz güzellikleri ile 4 mevsim doğaseverlerin ilgisini çeken Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'da bahar ile gelen eşsiz güzellik havadan görüntülendi.

Binlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapan flora ve faunası ile bir bölümü koruma altına alınan Kazdağları, bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Yüzlerce cins bitki ve ağaca ev sahipliği yapan Kazdağları'nın özellikle yapraklı ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte farklı tonlarda yeşillikler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu havadan drone ile görüntülendi.

Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor
Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor
Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor
Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cemal Hünal Burak Sergen Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 12:54:09. #1.11#

title