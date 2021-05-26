Kazdağları tarihi ve doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor
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Kazdağları tarihi ve doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor

Kazdağları tarihi ve doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir ile Çanakkale illeri sınırları içinde kalan Kazdağları bugünlerde yeşilin binbir tonu ve şelaleleriyle görsel şölen sunuyor.

Balıkesir ile Çanakkale illeri sınırları içinde kalan Kazdağları bugünlerde yeşilin binbir tonu ve şelaleleriyle görsel şölen sunuyor.

Hasan Boğuldu, Sütüven Şelalesi, Dalak Suyu, Sarıkız Tepesi gibi efsaneleri ve hikayeleriyle mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak da geçen Kazdağları, endemik bitki örtüsü ile her mevsim özellikle doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için uygun imkanları barındırıyor.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 1000 çeşit bitki yetiştiğini söyledi.

Bu bitki varlığının 80'e yakınının Türkiye dışında dünyada başka bir yerde yetişmediğini belirten Satıl, "Bu endemiklerin de öyleleri var ki sadece Kazdağları'nda yaşıyor. Dünyada ve Türkiye'de 30 civarı endemik bitki sadece Kazdağları'nda bulunuyor." dedi.

Prof. Dr. Satıl, bölgenin su kaynakları bakımından da zengin olduğunu vurguladı.

Kazdağları'nda şelale, dere gibi farklı özellikte su kaynaklarının yer aldığını anlatan Satıl, "Bunun dışında bölgedeki mitolojik hikayeler de tarihi anılar, duyulması gereken, bu mekanların görülmesi gereken yerler. Tüm bunlar göz önüne alındığında doğayla barışık, doğa dostu eko turizm etkinlikleri için Kazdağları'nın önemli bir merkez olduğu karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Satıl, özellikle haziran ve temmuz aylarında bölgenin daha fazla görülmeye değer güzelliklere büründüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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