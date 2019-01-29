Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'na Cam Seyir Terası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Edremit Belediyesi ve Edremit Kaymakamlığı işbirliği ile hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak hibe desteği kazanan proje ile Şahinderesi Kanyonuna cam seyir terası yapılarak ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Bu kapsamda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler sunan Kazdağı Milli Park Şefi Yasir Özerhan, projeye sahip çıkarak desteklediği için Kaymakam Ali Sırmalı'ya teşekkürlerini sundu.

Projenin koordinatörlüğünü Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü'nün yürüteceği ve toplamda 2 milyon 437 bin liralık bütçeye sahip proje ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı; "GMKA Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında projemizin desteklenmesi bizi çok mutlu etti. Bizler, Edremit ilçemizin sahip olduğu tüm turizm potansiyelleriyle birlikte önemli bir destinasyon olduğunu bilinciyle, turizmin geliştirilmesi adına çalışmalarımızı yürütme gayreti içerisindeyiz. Özellikle ilçemizde yılın 12 ayında turizm yapılabilmesine önemli bir katma değer sağlayacak Cam Seyir Terası Projemiz; ilçemizin turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, tanıtılması ve marka değerinin oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır. Yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi hedeflediğimiz projemiz kapsamında Kazdağlarımızın tanıtımını da yapmış olacağız. Bu nedenle projeyi hazırlayarak ilçemizde turizmin geliştirilmesine katkı sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü'ne ve projenin hazırlanmasında emek harcayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA