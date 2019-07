Kazdağları rampaları "tüneller"le kolay aşılacak

MURAT YÜKSEL - Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren ve 45 dakikalık ulaşımı 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen iki tünel, 2023 yılında açılarak bölge trafiği rahatlatılacak.

Çanakkale-İzmir kara yolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor.

Yüksek turizm potansiyeli dolayısıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kazdağları rampaları, projenin tamamlanmasıyla sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkacak.

Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını oluşturan yolun hizmete açılmasıyla, Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.

Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı barındıran bölgeye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa ediliyor. Şu anda 45 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşım, tünellerin hizmete açılmasının ardından 5 dakika sürecek.

Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu, bin 200'ü ağır tonajlı olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin araç kullanıyor. Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoldaki yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun teşkil eden yolda ulaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında tünellerin tamamlanmasıyla rahatlatılacak.

Tünellerin şantiye şefi Samet Yılmaz, AA muhabirine, yapımına 2016 yılının haziran ayında başlanan bin 700 metre uzunluğundaki T1 tünelinde kazı işinin tamamlandığını, beton imalatlarının ise yüzde 98'e ulaştığını söyledi.

Uzunluğu 4 bin metre olan T2 tünelinde kazı çalışmaları ve beton imalatlarının sürdüğünü belirten Yılmaz, yaklaşık 600 personelle gece ve gündüz vardiyalı olarak günün 24 saati aralıksız çalıştıklarını aktardı.

Projenin, özellikle Karayolları ile yürütülen çalışmalarla hızla ilerlediğini kaydeden Yılmaz, "Daha önceden açık alanda ilerleyecekti fakat tünellere çevirerek birçok ağacın kesilmesinin önüne geçtik. Bu sayede hem daha güvenli hem daha hızlı bir şekilde güzergahımızı oluşturduk." dedi.

Yılmaz, her iki tünel bütünlük arz ettiğinden T2 için kazı çalışmalarını 2022 yılının ortalarında bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Zamandan ve yakıttan tasarruf

T2 kazı işi tamamlanınca tünel içi asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarına geçeceklerini ifade eden Yılmaz, "Bu yoldan Ayvacık'tan Küçükkuyu'ya gitmek isterseniz yarım saat ile 45 dakika arasında bir vaktinizi almaktadır. Tüneller tamamlandığında, tünellerimizin girişinden Küçükkuyu'ya girişimiz 5 dakika gibi kısa bir mesafeye düşecektir. Zamanın yanı sıra akaryakıt tasarrufu sağlamış, can ve mal kayıplarının önüne geçmiş olacağız. Bu şekilde de ülke ekonomisine çok büyük bir katkıda bulunan önemli projelerimizdendir." diye konuştu.

