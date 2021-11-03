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Kazdağları Off-Road meraklılarının uğrak noktası oldu

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Kazdağları Off-Road meraklılarının uğrak noktası oldu Kazdağları sonbahar aylarının gelmesiyle farklı bir güzelliği büründü.

BALIKESİR (İHA) - Kazdağları Off-Road meraklılarının uğrak noktası oldu

BALIKESİR - Kazdağları sonbahar aylarının gelmesiyle farklı bir güzelliği büründü. Off-Road meraklıları ise bu eşsiz güzellikleri görmek ve yaşamak için özel yapım donanımlı araçları ile bölgede etkinlikler yapıyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 4x4 Safari & Kamp - Karavan Grubu üyeleri Kazdağları'nda iki günlük bir etkinlik ile sonbaharın güzelliklerini kamp yaparak yaşadılar. Özel donanımlı araçları ile Kazdağları'nın zorlu ve çamurlu yollarında zaman zaman bata çıka ilerleyen grup üyeleri Dalak Suyu mevkiinde kamp yaptılar. Gün içinde ise özel donanımlı arazi araçları ile Kazdağları'nın sonbahar güzellikleri arasında zorlu koşullarda Off-Road yapma imkanı buldular.

Kazdağları özellikle güneyde Balıkesir ve kuzeyde Çanakkale üzerinden çeşitli parkurlar ile doğa sporlarını sevenleri yılın her mevsiminde ayrı güzellikler sunmaya devam ediyor.

Kazdağları Off-Road meraklılarının uğrak noktası oldu

Kazdağları Off-Road meraklılarının uğrak noktası oldu

Kazdağları Off-Road meraklılarının uğrak noktası oldu

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri
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