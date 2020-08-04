Kazdağları'nın kuş envanterine 5 yeni tür eklendi
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Kazdağları'nın kuş envanterine 5 yeni tür eklendi

Kazdağları'nda bir grup araştırmacı tarafından yürütülen çalışma kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 5 yeni kuş türü görüntülendi.

Kazdağları'nın kuş envanterine 5 yeni tür eklendi
04.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:24

Kazdağları'nda bir grup araştırmacı tarafından yürütülen çalışma kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 5 yeni kuş türü görüntülendi.

Kazdağı Milli Parkı, Ege Bölgesi ile Güney Marmara Bölümü arasında 1700 metre rakıma kadar çok sayıda yükseltiden meydana geliyor.

Bölge, jeomorfolojik yapısı, iklimi, bazıları lokal endemik olmak üzere çok sayıda endemik bitki türünün de yer aldığı doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında yapılan protokolle Kazdağları'nda kuş türü tespit çalışması yürütüldü.

ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Uysal'ın "kuş bilimci" olarak katıldığı "Çanakkale İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi"nde, ÇOMÜ Kuş Gözlem Topluluğu kurucularından yaban hayatı fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cenk Polat ile kuş gözlemcisi Mehmet Kıran da yer aldı.

Ekibin yürüttüğü çalışmalarda, Kazdağı Milli Parkı'nda kara ağaçkakan, çütre, şakrak, taşkızılı ve küçük sinekkapanın görüntülenmesiyle Çanakkale il geneli kuş envanterinde tür sayısı 312'den 317'ye yükseldi.

Bu türlerin 150'ye yakınının da Kazdağları'nda bulunduğu kayıtlara geçti.

Kara ağaçkakan tespiti sağlıklı ekosistemin göstergesi

Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazdağları'nın batısında Çanakkale il sınırında yoğunlaşan çalışmalarında birbirinden renkli kuş türlerinin üreme kayıtlarını alarak bölgenin kuş bilimi bakımdan önemi ve hassasiyetinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

En önemli kuş göç rotalarından birinin Çanakkale üzerinden geçtiğini belirten Uysal, "Her yıl on binlerce kuş, üreme ve kışlama alanlarına Kazdağları ve Çanakkale üzerinden geçerek göç ediyor. Bu türler açısından rotaları üzerinde bulunan ekosistemler, beslenme, dinlenme ve göç yolculuklarını tamamlamak için önemli bir istasyon görevi görüyor." dedi.

Çütrenin, yüksek rakımlarda üreyen bir kuş türü olduğunu aktaran Uysal, Türkiye'de İç Anadolu ve kuzey kesimlerinde varlığı bilinen bu türün en batıdaki kaydını Kazdağları'nda 1500 metre rakımda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Görüntüledikleri kara ağaçkakan türünün de bölgedeki sağlıklı ekosistemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin genelinde tespit edilen kuş türü sayısı en son verilere göre 512 olarak bildiriliyor. Bu türlerin neredeyse yüzde 62'sinin Çanakkale'de olduğunu kaydettik. Yaptığımız araştırmalarla 5 yeni kuş türü ile Çanakkale kuş tür listesini genişledi. Kazdağları'nın, şu ana kadar gözlemlenen 150'ye yakın kuş türü ile ne kadar önemli bir çeşitliliğe sahip olduğu ortaya konuldu."

"Çalışmalarımız devam edecek"

Cenk Polat ise 2006 yılından bu yana kuş gözlemciliği yaptığını, iki yıldır da Çanakkale'de özel bir şirket bünyesinde yaban hayatını araştırdıklarını belirtti.

Kara ağaçkakanın Kazdağı Milli Parkı'nda yaşadığını tespit ederek yuvasını ve üreme alanlarının fotoğraflarını, videolarını, ses kaydını aldıklarını bildiren Polat, "Yine aynı bölgede taşkızılı diye bir türümüz var, kayalık alanda ürediğini kaydettik. Bu da çok güzel oldu. Mutluyuz, çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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