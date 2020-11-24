Kazdağları'nın genleri gelecek nesillere aktarılıyor
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Kazdağları'nın genleri gelecek nesillere aktarılıyor

24.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:26
Kazdağları'nın genleri gelecek nesillere aktarılıyor

Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında yer alan doğal güzellikleri ve ekolojik dengesiyle dikkatleri çeken Kazdağları'nın genleri yapılan doğal gençleştirme çalışmaları ile gelecek nesillere aktarılıyor.

Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında yer alan doğal güzellikleri ve ekolojik dengesiyle dikkatleri çeken Kazdağları'nın genleri yapılan doğal gençleştirme çalışmaları ile gelecek nesillere aktarılıyor.

Balıkesir'in Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Kazdağları'nda kendi sorumluluk sahalarında bir yandan üretim çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştirirken bir yandan da doğal gençleştirme yöntemi ile bölgenin ağaçlarının genlerini gelecek nesillere taşıyorlar. Yapılan çalışma ile mevcut karacam ağaçlarının kalıtsal olarak devamlığı sağlanarak büyüme enerjisini tamamlayan ağaçların yerine doğal gençleştirme yöntemiyle saha gelecek nesillere aktarılıyor. Toplam 20.8 hektar alanda yapılan çalışma öncesinde bölgede toprak işleme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

(Emrah Elmas/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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