Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı
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Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü 'Bayramiç beyazı'nın hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Ekonomi

Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Bayramiç beyazı" adı verilen nektarin hasat ediliyor.

Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Bayramiç beyazı" adı verilen nektarin hasat ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde "erkenci", "orta" ve "geç" olmak üzere 3 dönemde yetiştirilen ürünün kilogramı 10-15 liradan satışa sunuldu.

Ağustos sonuna kadar hasadı yapılacak meyve, bölgede 5 bin 500 dekar alanda yılda yaklaşık 15 bin ton üretilerek özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor.

Bayramiç beyazı üreticisi Muharrem Bilir, AA muhabirine, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Hasadın tüm üreticilere bereketli olmasını dileyen Bilir, "Tarlamızda ürün durumu iyi sayılır. Fiyatlar fena değil. Allah bereket versin, kazasız belasız bir sezon geçirelim." dedi.

Toptancı Osman İnceoğlu ise Bayramiç beyazının bölgenin en güzide ürünlerinden olduğunu anlatarak, "Geçen yıl fiyatlar 4 liraydı, fiyatlar bu sene güzel. Üreticimizi memnun ediyoruz. Manavlarda, marketlerde yerini alacak. Nasip olursa Avrupa'ya ihracata da başlayacağız." diye konuştu.

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü 'Bayramiç beyazı'nın hasadına başlandı
Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü 'Bayramiç beyazı'nın hasadına başlandı
Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü 'Bayramiç beyazı'nın hasadına başlandı
Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü 'Bayramiç beyazı'nın hasadına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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